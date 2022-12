«سويفت وكارلايل وإيلش» أبرز مفاجآت جوائز الأوسكار 95

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن قائمة ترشيحاتها القصيرة لأفضل الأعمال السينمائية والتي تشمل جوائز الموسيقى والأفلام الوثائقية وغيرها، التي صدرت خلال عام 2023.

ومن أبرز المفاجآت صدمة المطربة والممثلة تايلور سويفت بعدما تم إدراجها في القائمة المختصرة لأفضل أغنية أصلية لـ"Carolina" لفيلم Where the Crawdads Sing فقط، على الرغم من مشاركتها في الفيلم القصير All Too Well الذي أخرجته، والذي قد فاز بثلاث جوائز MTV Video Music Awards في 28 أغسطس بجوائز أفضل فيديو للعام وأفضل مخرج وأفضل فيديو طويل.

من جانب آخر تم ترشيح أغنية "Ready As I’ll Ever be" لبرندي كارلايل وتانيا تروكر للحصول على أفضل قائمة مختصرة للأغنية الأصلية، في حين أنه لم يترشح الفيلم الذي ظهرت فيه "عودة تانيا تاكر" الذي ظهرت فيه براندي كارلايل، للحصول على أفضل فيلم وثائقي.

- ترشيح أغنية The Weeknd لجائزة أفضل أغنية من فيلم Avatar:The Way of

وتم ترشيح أغنية The Weeknd في القائمة المختصرة لأفضل أغنية من فيلم Avatar: The Way of Water، الذي تم إصداره منذ أيام قليلة، على الرغم من أن الأغنية لم يكن لديها الكثير من الوقت للتسجيل مع ناخبي فرع الموسيقى.

كان مطرب الراب كندريك لامار يأمل أن يكون ضمن القائمة المختصرة لأفضل فيلم قصير "We Cry Together"، لكنه خرج من الترشيحات النهائية، على الرغم من أنه قد تم ترشيح لامار لجائزة الأوسكار قبل أربع سنوات عن مشاركته في كتابة "كل النجوم"، وقد فاز لامار مرتين بجائزة أفضل إخراج في حفل جوائز MTV Video Music Awards عن مشاركته في إخراج فيديوهاته Alright (2015) وHumble (2017).

- خروج فينيس وبيلي إيلش من المنافسة

فيما خرج فينيس وبيلي إيلش من المنافسة على الرغم من فوز الثنائي بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في شهر مارس الماضي بأغنية فيلم جيمس بوند No Time to Die، لكنهم لم يكونوا ضمن القائمة المختصرة لأغنية Nobody Like U لهذا العام من فيلم الرسوم المتحركة Turning Red.

سيتم الإعلان عن الترشيحات لجوائز الأوسكار الخامسة والتسعين يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وستجرى الجولة النهائية للتصويت من 2 إلى 7 مارس، وسيقام البث التليفزيوني، الذي يقدمه جيمي كاميل ، يوم الأحد 12 مارس 2023 ، على الهواء مباشرة على ABC من مسرح دولبي الشهير.