ارتفاع 100 جنيه بسعر طن الأسمنت

يرصد الدستورأاسعار 37 نوع من أنواع الأسمنت المتداول في السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت خلال ديسمبر 3 مرات على التوالي بواقع نسبة زيادة تتراوح مابين 60 إلى 100 جنيه للطن الواحد من شهر ديسمبر 2022.

أسعار الأسمنت بالسوق المحلي دون النالون

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها

بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها

كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1700 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهًا

وسجل سعر طن سيناء نحو 1660 جينه

كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو 1560 جنيها

حيث وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها

وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت تايتان نحو 1610 جينه

وسجل سعر طن أسمنت أسيوط نحو 1700 جنيها

بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1660 جينه

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها

كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيها

وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيها

وبلغ سعر طن أسمنت المصريين نحو 1650 جينه

وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها

وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها

كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها

كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها

وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها

وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جينها

ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1640 جينها

وجاء سعر طن أسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جينها

بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها

أسعار الأسمنت السوبر بأنواعه المختلفة

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.

سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن.

وقد وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.