الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع 100 جنيه بسعر طن الأسمنت

اسمنت
اسمنت

يرصد الدستورأاسعار 37 نوع من أنواع الأسمنت المتداول في السوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت خلال ديسمبر 3 مرات على التوالي بواقع نسبة زيادة تتراوح مابين 60 إلى 100 جنيه للطن الواحد من شهر ديسمبر 2022.

أسعار الأسمنت بالسوق المحلي دون النالون

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها 
بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها 
كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1700 جنيها 
كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها 
بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهًا 
وسجل سعر طن  سيناء نحو 1660 جينه 
كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو  1560 جنيها 
حيث وصل سعر طن أسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها 
وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن 
وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت تايتان نحو 1610 جينه 
وسجل سعر طن أسمنت أسيوط نحو 1700 جنيها

بينما سجل سعر طن أسمنت المهندس نحو 1660 جينه

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1660 جنيها 
حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها 
كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيها 
وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيها 
وبلغ سعر طن أسمنت المصريين نحو 1650 جينه 
وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها 
وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها 
كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها 
وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها 
وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جينها

ووصل سعر طن أسمنت البرج بنحو 1640 جينها 
وجاء سعر طن أسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جينها 
بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها

أسعار الأسمنت السوبر بأنواعه المختلفة

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.
سعر أسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه إلى 2550 جنيها.
سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن.
وقد وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت أسعار اسمنت السويس أسمنت أسيوط أسمنت العامرية بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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