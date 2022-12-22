الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض المتهمين بقتل «قهوجي بدر» على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

ارشيفية
ارشيفية

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل قهوجي مدينة بدر، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهمين وقت ارتكاب الواقعة، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات بمدينة بدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل مقهى في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف إثر سقوط الشاب من الطابق الثالث، وكشفت التحريات بأن 3 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أيدوها وأضافوا بأنه قاموا بالاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بالشقة، وأكدوا أن المجني عليه قفز من الشرفة هربا من الاعتداء عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

قتل قهوجي مدينة بدر الطب الشرعي تحليل المخدرات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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