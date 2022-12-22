تقرير أوروبي: معرض إسباني جديد يكشف عن عالم مصر الخفي والرائع

أكد موقع "يورو ويكلي نيوز" الأوروبي، أنه يمكن للعالم اكتشاف عالم مصر الخفي من خلال المعارض والمتاحف التي تقام بكثرة خلال هذه الفترة لإحياء ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و200 عام على فك رموز الهيروغليفية من حجر رشيد وبالتالي التعرف على أسرار الحضارة الفرعونية القديمة.

أسرار مصر القديمة في إسبانيا

وتابع أن معرض كنوز مصر "Tesoros de Egypto" في إسبانيا، يعمل على تخليد حدثين مهمين للغاية في علم المصريات، الأول هو الذكرى المئوية الثانية لفك العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون رموز حجر رشيد، ومعه الكتابة الهيروغليفية، والثاني، الذكرى المئوية لاكتشاف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 في وادي الملوك بمصر.

وأضاف أن مؤسسة صوفيا الإسبانية التي تتخذ من العاصمة مدريد ستحتفل بالأحداث المصرية بطريقة مختلفة من خلال الجمع بين الحدثين، في معرض كنوز مصر Tesoros de Egypto، الذي أقيم في مركز Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares de Palma حيث يشغل المعرض عدة غرف في الطابق الأول والطابق السفلي.

وأشار الموقع الأوروبي، أن الهدف هو تقريب حضارة مصر القديمة من عامة الناس بطريقة مرئية وترفيهية وتعليمية، ومن خلال العناصر الطقسية والفنية والمعمارية، حيث يقدم المعرض مجموعة مختارة بعناية من أكثر المشاهد والأعمال الفنية تمثيلا من مصر القديمة لتقديم رؤية لكيفية فهم المصريين القدماء للحياة والموت.

وأضاف أنه تم إنشاء جميع القطع الفنية الموجودة في المعرض من قبل متطوعين من قسم علم المصريات وورشة عمل الفنون الجميلة لمؤسسة صوفيا دي بالما.

وبدأت عدد من المتاحف الأوروبية والأمريكية سلسلة معارض منذ شهر سبتمبر الماضي لإحياء ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون المئوية الأولى، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني.