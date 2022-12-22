بعد زيارة زيلينسكى.. تفاصيل قنابل أمريكية ذكية دقيقة لأوكرانيا

كشف مسؤولون أمريكيون عن أن الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لصالح أوكرانيا، ستتضمن مجموعة من قنابل دقيقة من شأنها تحويل الذخائر غير الموجهة الموجودة إلى قنابل ذكية موجهة بدقة تعرف باسم "ذخائر الهجوم المباشر المشترك، أو JDAMs".

وففقًا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، سوف تضيف المجموعة زعانف ونظام توجيه دقيق إلى الذخائر التقليدية، على أن يتم إرسالها في حزمة المساعدات الأمنية المقبلة بأقرب وقت هذا الأسبوع.

ووفقًا للمسئولون الأمريكيون، بإمكان القنابل الدقيقة أن تساعد أوكرانيا على مهاجمة الخطوط الدفاعية الروسية الثابتة أو الأهداف الكبيرة الأخرى بعد إسقاطها من الطائرات المقاتلة التي لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا بسبب الدفاعات الجوية الروسية.

كما يمكن توصيل مجموعات التقنية الذكية بقنابل ذات أوزان وأحجام مختلفة، تتراوح من قنبلة تزن 500 رطل إلى قنبلة تزن 2000 رطل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن : "أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم... أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية".

ووفقًا لما نقلته وسائل اعلام عالمية، فقد طالب المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده، وحذر الرئيس الأوكراني أيضًا من أنها "مجرد مسألة وقت" قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة "إذا لم نوقفها الآن".

وقال: "العالم مترابط للغاية بحيث لا يسمح لشخص ما بالوقوف جانبا، وفي نفس الوقت يشعر بالأمان ، عندما تستمر مثل هذه المعركة"، مضيفا أن العام المقبل سيكون "نقطة التحول، عندما يجب أن تضمن الشجاعة الأوكرانية والعزم الأمريكي مستقبل حريتنا المشتركة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار وثمانمئة وخمسين مليون دولار.

وقال بايدن إن حزمة المساعدات الجديدة ستتضمن منظومات باتريوت، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل دعم كييف بالأسلحة. معلنا نيته التوقيع على قانون يوفر لأوكرانيا دعما بخمسة وأربعين مليار دولار.

وأضاف أن بلاده تدعم في الوقت ذاته خيار السلام في أوكرانيا.