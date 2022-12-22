أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة على شمالى مصر خلال الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وقوع أمطار متفاوتة الشدة وأجواء غائمة، تشهدها شمال البلاد، خلال الساعات القليلة المقبلة، قد تمتد إلى نهاية غدًا الخميس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من طقس غدًا الخميس، حيثُ توقعت سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب محافظة البحر الأحمر ( حلايب -شلاتين-مرسى علم).

ومن المتوقع أن يسود غدًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدًا ٢٠ درجة مئوية.

إن الأمطار (المتوقع هطولها يوم الخميس) هي أول حالة ماطرة في شتاء 2022.

وأوضح خبراء الأرصاد أنَّ الأمطار المتوقع هطولها غدًا الخميس هي أول حالة ماطرة في شتاء 2022، حيثُ أنَّ أغلب المحافظات الشمالية تتأثر بهذه الحالة، وتبدأ الأمطار بالسواحل الشمالية وتمتد للداخل وتحديدا صوب محافظة كفر الشيخ.

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كميات الأمطار تزداد مع دخول المساء، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.

ومن المتوقع هطول أمطار على القاهرة الكبرى تكون خفيفة إلى متوسطة وتحديدا خلال فترات المساء.

وتشمل مناطق هطول الأمطار المتوقعة أيضا مناطق من شمال الصعيد مثل بني سويف الفيوم، كما أن مطروح ستشهد هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وتكون حالة الطقس الخميس هي حالة متوسطة من عدم الاستقرار، فيما ستكون حركة الرياح مستقرة.