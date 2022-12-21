الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه بواقعة الشروع فى قتل بأطفيح

ارشيفية
ارشيفية

طلبت النيابة العامة بالجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليه في واقعة شروع عامل في قتل ابن عمه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في منطقة أطفيح، للاستماع إلى أقواله في الواقعة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كانت قد ألقت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عامل لاتهامه بالشروع في قتل ابن عمه والاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما في منطقة أطفيح.

تم ضبط المتهم بعد تلقي مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابًا بجرح طعني في أطفيح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 

انتقل رجال المباحث بمركز شرطة أطفيح إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال المجني عليه ووالده وتبين تورط ابن عم المجني عليه في ارتكاب الجريمة، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما متعلقة بتخزين كمية من الرمال في قرية تابعة لمركز أطفيح. 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والاعتداء على المجنى عليه؛ بسبب خلافات بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة. 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجيران المجني عليه، فأكدوا صحة التحريات، واعتداء المتهم على ابن عمه المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق حيث قررت حبسه 4 أيام.

النيابة الإستعلام عن الحالة الصحية شروع عامل قتل ابن عمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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