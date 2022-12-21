خبير أثري: تعامد الشمس على معابد الأقصر يحدد بداية الفصول ومواسم الزراعة

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري بعلم المصريات، عن تفسير ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قداس الأقداس بالكرنك، مع الأقصر بهذه الظاهرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، تتم في عدد من المعابد منها معبد الكرنك، ومعبد قصر قارون، ولها دلالة على بداية فصل الشتاء.

وأضاف أن تلك الظاهرة تنفرد بها المعابد المصرية، مؤكدا أن المصريين القدماء قدسوا الشمس والنيل، واعتبروها مصدر الحياة، موضحاً أن المعابد لم يقتصر دورها على العبادة فقط للمصري القديم، ولكن كان لها دور في تحديد مواسم الزراعة وبداية الفصول.