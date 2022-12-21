محافظ سوهاج يتفقد معرض بيع السلع الغذائية وعدد من المحال التجارية بحي غرب

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية، بتفقد معرض بيع السلع الغذائية بحي غرب سوهاج، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، تحت إشراف مديرية التموين؛ لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومسئولي مديرية التموين.

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض، وتابع توافر جميع أنواع السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة، كما تفقد عدد من المحال التجارية بشارع "الجرجاوية " بنطاق حي غرب سوهاج، واطمأن من التجار والمواطنين المترددين على تلك المحال على توافر كافة السلع والمواد التموينية.

وشدد محافظ سوهاج على مسئولي مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والصحة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ لتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع احتكار أي سلعة، والعمل على ضبط الأسعار، والتوسع في إقامة المعارض، والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.