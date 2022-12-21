الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوافل طبية واجتماعية وعرض مسرحي لأهالي «حياة كريمة» بزفتى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، عدد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والقوافل الطبية والاجتماعية، وذلك ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها على هامش مشروعات المبادرة، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وجابر سركيس وكيل وزارة الثقافة ومحمد أبو النبايل مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالغربية.

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وتفقد رحمي خلال جولته القافلة الطبية بمدرسة التمريض بنهطاي والتي ضمت التخصصات التالية (جلدية، النساء والتوليد، عظام، أسنان، رمد، باطنة، أطفال) والتي قامت بالكشف على 481 مواطن خلال اليوم.

وفي قرية شرشابة قام المحافظ بتوزع مساعدات غذائية ومالية للأسر المستحقة حيث تم توزيع 100 كيلو من اللحوم، 12 ألف جنيه، 40 بطانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية وجمعية الهلال الأحمر المصري. 

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كما قام المحافظ بتسليم 2 من أصحاب المشروعات 5 آلاف جنيه نقدي كدعم لتنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تفقد فصول محو الأمية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بهدف القضاء على الأمية في قرى حياة كريمة.

وشاهد رحمي في مدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين الإعدادية، فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر التدخين، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات وإبراز أضرارها، ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفي سرية تامة.

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واختتم المحافظ اليوم والطلاب ذوي الهمم بمشاهدة العرض المسرحي  “قطار 101 عزل” والذي ينفذه نجوم البيت الفني للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدور أحداثه في قالب من الدراما تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

حياة كريمة في زفتى قوافل طبية واجتماعية وعرض مسرحي لأهالي حياة كريمة بزفتى رحمي يشهد العرض المسرحي 101 برفقة ذوي الهمم الاكتشاف المبكر التكافل الاجتماعي التضامن الاجتماعي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الهيئة العامة لتعليم الكبار الرئاسية حياة كريمة الدكتور طارق رحمي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم

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وائل لطفي

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