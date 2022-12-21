افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية خلال 2022

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه تم خلال العام الجاري افتتاح وتشغيل 431 منشأة فندقية وسياحية ومراكز أنشطة بحرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي ساهمت في توفير 4532 فرصة عمل جديدة بصورة مباشرة.

يأتى ذلك في إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لزيادة الطاقة الفندقية والأنشطة السياحية على مستوى الجمهورية وتشجيع الاستثمار السياحي وخاصة في المجال الفندقي.

وأوضح الأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذه المنشآت تتمثل في 24 منشأة فندقية تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية للمقصد السياحي المصري، و165 مطعم سياحي، و12 شركة إدارة فندقية جديدة، بالإضافة إلى 10 مراكز غوص، و15 مركز أنشطة بحرية، و23 يخت سفاري، ومركز سفاري جبلي، و181 بازار سياحي.

يشار إلى أن التقرير السنوى الصادر من غرفة شركات السياحة، قد كشف أنه تم تدريب نحو عدد 2100 متدرب من العاملين بشركات السياحة خلال عام 2022 وذلك من خلال الدورات الأون لاين التي قامت بتنظيمها الغرفة، وذلك لتنمية مهارات العاملين ومواكبتهم للتطور بصناعة السياحة.

كما اشار التقرير إلى أن الغرفة قد ساعدت العاملين بشركات السياحة على الحصول على منح من جهات خارجية قدمتها وزارة السياحة مثل المنحة الخاصة من شركة جوجل العالمية والتي دربت حوالي 689 متدرب من شركات السياحة.

وأوضحت الغرفة أنه بالتعاون مع الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية الممثل فى المركز المصري للقيادة الأمنة تم تدريب السائقين العاملين بشركات السياحة، وقد وصل عدد المتدربين حتي تاريخ 11/2022 نحو 1224 سائق بإجمالي قيمة دعم مقدم من الغرفة بمبلغ 569.210 جنيه وذلك للسائقين من حاملى رخص الدرجة الأولى - الدرجة الثانية ‏ الدرجة الثالثة.