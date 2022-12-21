الحبس عامين لمتهم بهتك عرض فتاة فى 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب بالحبس مع الشغل لمدة عامين، لاتهامه بهتك عرض فتاة في منطقة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة حلوان هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأن قام بمعاشرتها جنسيا مستغلا حداثة سنها.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات، إن ابنتها اختفت خلال اصطحابها لإحضار مبلغ التأمين الخاص بوالدها، وفوجئت باتصال هاتفي من أحد الأشخاص.

وأقر لها بأن ابنتها بصحبته، وعقب ذلك عثر مأمور الضبط على نجلتها وأخبروها بذلك وتم أخذ أقوالها واعترفت بأنها ارتبطت بالمتهم عاطفيا منذ 8 أشهر، وتطورت العلاقة بينهما حتى انفردا بأنفسهما داخل مسكنها في غيبة والدتها حتى أفقدها عذريتها وعقب ذلك هربت برفقة المتهم حتى عادت لمسكنها.