«فران» يطعن زوجته بـ«سكين» في أوسيم.. ويسلم نفسه

سلّم فرّان نفسه لقسم شرطة أوسيم، اليوم الأربعاء، عقب تعديه على زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بالجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بتلقي اتصال من عامل فرن، 34 سنة، حاول قتل زوجته داخل مسكن الزوجية؛ لوجود خلافات أسرية بينهما تسببت في طعنها بالصدر، ونقلت السيدة إلى مستشفى الموظفين العام بإمبابة، بمعرفة والدتها، واصطحب الرجل أطفالهما وتركهم مع والدته، سلم المتهم، نفسه.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.