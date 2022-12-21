الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تبدأ برنامجا تدريبيا على التفصيل والحياكة لفتيات الغربية

ورشة عمل
ورشة عمل

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ16 متدربة، وذلك فى مركز العجيزى بطنطا، وتحت إشراف مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب لائقة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات تمكنهم من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات معيشتهم.

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه يتم متابعة الدورات التدريبية التى يتم تنفيذها فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، وتذليل كافة العقبات لتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لخطة التدريب للعام 2022- 2023.

وأضاف مدير المديرية في تقريره، أن التدريب يتم وفق أحدث مناهج التدريب المعتمدة من الوزارة، ويشمل جانب نظرى واخر عملي، يؤهل الشباب للعمل فى مصانع وشركات القطاع الخاص على أحدث الأدوات والمعدات، ويمكن للشباب التقدم للحصول على تلك الفرص المجانية من خلال مراكز التدريب الثابتة أو من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية.

وكان وزير القوى العاملة قد أكد على أن الدولة المصرية تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى "إلكترونية"، وعرضها على بوابة "مصرالرقمية"، موضحاً التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي القوى العاملة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن، وأن الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

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القوى العاملة برنامج تدريبي التفصيل الحياكة فتيات الغربية فرص تدريب فرص عمل حقيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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