الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تجدد دعمها لحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى

تاياني
تاياني

جدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الأربعاء، التأكيد على دعم سلطات بلاده مبدأ حل الدولتين والشعبين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال تاياني، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر لسفراء إيطاليا المنعقد بمقر وزارة الخارجية في روما: "نحن مع اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين: شعبان ودولتان هو شعارنا وسنعمل دائمًا من أجل السلام".

وكان تاياني قد التقى أوائل الشهر الجاري وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر روما السنوي لـ"حوارات المتوسط"، وشدد على موقف إيطاليا الثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل.

حملة دولية لدعم الدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن القيام بحملة دولية لوضع الجميع أمام مسئولياته القانونية والتاريخية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أعلن عن ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أمس الثلاثاء، حول التحرك الدولي لمواجهة الممارسات الاستعمارية والعنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع جاء في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، واستشهاد الأسير ناصر أبوحميد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن عباس قوله: "سنقوم بحملة دولية واسعة من أجل وضع الجميع أمام مسئولياتهم القانونية والتاريخية، من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل في الضفة والقدس الشرقية وغزة".

وأضاف أن حياة ناصر أبوحميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن قتله.

وتابع الرئيس الفلسطيني أن عملية اغتيال ناصر أبوحميد هي جريمة حرب مكتملة الأركان.

وزير الخارجية الإيطالية حل الدولتين الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أنطونيو تاياني تحقيق سلام دائم

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وائل لطفي

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