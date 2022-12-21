الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الكهرباء تقتل 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقي 3 شباب مصرعهم صعقاً بالكهرباء، الأربعاء، في أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة القباري بمحافظة الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، إخطارا، يفيد بورود بلاغ، بوفاة 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيادة المقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث القسم، والرائد صابر الدود معاون المباحث إلى موقع الحادث، خلف بنزينة الطرهوني بمنطقة القباري غربي المحافظة. 

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر ومعدات وحبل طويل بداخل مكان الحفر، إذ أشارت المعاينة الأولية، إلى وجود أعمال حفر، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائي أودى بحياة الشباب الثلاثة وتوفيا فى الحال.

جرى نقل جثامين الشباب المتوفين إلى المشرحة وضبط باقي المتهمين فى الواقعة، وتجري جهات التحقيق المعنية التحقيق فى الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

شباب منطقة القبارى التنقيب عن الآثار محافظة الاسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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