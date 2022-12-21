الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أهالي قنا يشيدون بمبادرة «التحالف الوطني لعلاج القدم السكري»: صرفولنا العلاج مجاني

جريدة الدستور

ضمن أعمال وجهود "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قال أحد متلقي العلاج من أهالي قنا والذي يعاني من القدم السكري، بعد تلقيه العلاج: "فيهم الخير وادوني العلاج اللي مش قادر أجيبه، ودكاترة أشرفوا علينا وهيحولونا للتجميل".

فيما أشاد آخر بالعلاج المجاني الذي يحصل عليه شهريا، قائلا: "بشكر كل القائمين على الخدمات اللي بناخدها".

الجدير بالذكر أن جمعية "صناع الخير" قاموا بالكشف على المرضى بمستشفى جامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة قدم صحيح بحضور رئيس الجامعة، ويتم استيراد العلاج من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكلف 3500 جنيه شهريًا للمريض الواحد، ويتمكن العلاج من تقديم نتائج طيبة إذ يحمي بالفعل قدم المريض من البتر.

وقال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ المجتمع المدني يقوم في الوقت الراهن بملحمة على الأرض، مشيدًا بجهود قوافل ستر وعافية التي تتضمن مشاركة 15 كيانًا، واصفًا الجهود المبذولة بأنها أكثر من رائعة، لتوفيرها علاجًا أمريكيا مجانيًا للوقاية من بتر القدم السكري.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية extra news، أنّ قوافل ستر وعافية تتضمن أيضًا جهود مبادرة عينيك في عينينا لمكافحة العمى، إذ تم الكشف على أعداد كبيرة من المواطنين ضمن المبادرة، كما وزّعت الأدوية مجانًا، إضافة إلى النظارات التي تستخدم عقب العملية، فضلًا عن إقامة العمليات التي يتم إجراؤها بعد أسبوع من الكشف.

التحالف الوطني أهالي قنا مجاني العلاج مجاني القدم السكرى

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