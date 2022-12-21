إجراءات التسجيل في برنامج «طفرة» لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن التدريب المهني للمهن التطبيقية (طفرة) لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع متطلبات واحتياج سوق العمل وتحقيق الاندماج الاجتماعي بالتعاون مع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص التشغيل وإتاحة فرص لتوليد دخل لتحقيق الاستقلالية المالية، لإحداث طفرة تنموية بالمجتمع على مستوى انحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، أن الفئات المستهدفة من المشروع هى:-

-حاملي شهادة محو الأمية.

-الحاصلون على شهادة مرحلة التعليم الأساسي

-طلاب الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية.

-فائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.

-ربة المنزل.

-من هم فى عمر 16 سنة إلى 40 سنة.

أما عن أهداف المشروع، أوضحت الوزارة أنه يستهدف عدة نقاط وهى:-

-إحداث طفرة في حياة المواطنين.

-تطوير القرى الاكثر فقرا وتحويلها الى مجتمعات منتجة وليست مستهلكة.

-التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية.

-المساهمة في سد الفجوة لاحتياج سوق العمل لمؤهلين بالمجالات المختلفة.

-إيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل.

- تأهيل المتدرب للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله قادر على ممارسة العمل الحر.

وأشارت إلى أن عدد عدد المتدربين بالبرنامج بلغ 2305 متدربين داخل 795 قرية في 8 محافظات، وشمل التفصيل والخياطة، معاون منزل، مصنع غذائي، ومساعدات خدمات صحية.

للتسجيل فى البرنامج من خلال الرابط التالي:-

https://tafra-eg.org/#

وأطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التصامن الاجتماعي أولى فعالياته الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من أعماله الممولة بقرض من البنك الدولي بهدف توفير 50 ألف فرصة عمل ومشروع متناهي الصغر في ثماني محافظات "الفيوم- بني سويف- المنيا- سوهاج- أسيوط- الأقصر- الشرقية- القليوبية"، وذلك لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي والتي تشمل أكثر من 2200 مستفيد بمحافظة الأقصر في إطار تطبيق رؤية مصر 2030 بشأن تمكين مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتطبيق سياسات التحول للعمل الحر والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال المادى والشمول المالي.