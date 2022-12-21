ميدفيديف يلتقي الرئيس الصيني في بكين ويناقشان الصراع في أوكرانيا

قام الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف برحلة مفاجئة إلى بكين وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خلالها إنهما ناقشا الصراع في أوكرانيا.

ونشر ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مقطعا مصورا على قناته على تيليجرام ظهر فيه وهو يلتقي بشي ويبتسم لالتقاط صور إلى جانب لقاء آخر بين مسؤولين صينيين وروس.

وقال ميدفيديف إنه ناقش مع شي الشراكة الاستراتيجية "بلا حدود" بين البلدين وكذلك الوضع في أوكرانيا. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وقال ميدفيديف "ناقشنا التعاون بين الحزبين الحاكمين في الصين وروسيا... والتعاون الثنائي في إطار شراكتنا الاستراتيجية، بما في ذلك (التعاون) الاقتصادي والإنتاج الصناعي. كما ناقشنا قضايا دولية وشمل ذلك بالطبع الصراع في أوكرانيا".

وأضاف أن "المحادثات كانت مفيدة".

وسارعت روسيا لتحويل دفتها إلى بكين بعد تعرضها لعقوبات غربية في أعقاب غزوها أوكرانيا في فبراير ، وهو ما أطلقت عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وتسعى روسيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الصين لتعويض خسارتها للعلاقات الغربية، وترى موسكو الرئيس الصيني شي شريكا محتملا في تحالف مناهض للغرب.