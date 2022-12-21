أخبار فاتتك| ويجز يكشف حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين.. وسر غضب إمام عاشور فى مباراة الزمالك وحرس الحدود

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

ويجز يكشف حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين

نفى الفنان ويجز وجود أي خلاف بينه وبين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، قائلًا: "مفيش أي زعل، والرجل صرح بذلك، وأنا حاسس إن الناس عايزة تفتعل مشاكل حتى تشاهدنا نتشاجر مع بعضنا، وأنا فعلًا حتى الآن لا توجد أي مشكلة من ناحيتنا".

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سر غضب إمام عاشور فى مباراة الزمالك وحرس الحدود

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل غضب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال مباراة حرس الحدود التي جمعت بينهما في الجولة الثامنة، في الدوري المصري الممتاز.

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البرهان: السودان يبذل جهودا حثيثة نحو التحول الديمقراطى وترقية التعاون الدولى

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن السودان يعمل بصورة حثيثة نحو التحول الديمقراطي المطلوب، وأن السودان يعمل مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطوير وترقية التعاون والتنسيق المشترك.

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عفيفى: مصر أصبحت دولة مستقلة لا تتبع أى دولة أخرى

أوضح جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، دلالة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الصينية، والقمة الأمريكية الإفريقية، قائلًا: "إنه منذ عام 2014 وُضعت استراتيجية واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تعود مصر إلى دورها الإقليمي.

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التموين تكشف سبب ارتفاع سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا

علق عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ارتفاع سعر كرتونة البيض في الأسواق ووصولها إلى 80 و85 جنيهًا، مؤكدًا أن السبب في ذلك يعود لارتفاع أسعار العلف.

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