التموين تكشف سبب ارتفاع سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا

علق عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على ارتفاع سعر كرتونة البيض في الأسواق ووصولها إلى 80 و 85 جنيهًا، مؤكدًا أن السبب في ذلك يعود لارتفاع أسعار العلف.

إجراءات رادعة ضد محتكري الأعلاف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك إجراءات رادعة ضد محتكري الأعلاف، وتم ضبط كميات كبيرة في مدينة السادات، مؤكدًا أن السعر العادل للذرة الصفراء يتراوح بين 9 و 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة محتكري فول الصويا إلى المحكمة الاقتصادية، حيث إن الدواجن من الصناعات المهمة والواعدة التي تستوعب 3.5 مليون عامل، مؤكدًا أن العلف يباع بـ 21.5 في حين أن السعر العادل 14 ألف جنيه، مشددا على أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير صناعة الأعلاف في مصر .