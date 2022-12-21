الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ويجز يكشف حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين

ويجز
ويجز

نفى الفنان ويجز وجود أي خلاف بينه وبين نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، قائلًا: "مفيش أي زعل، والرجل صرح بذلك، وأنا حاسس إن الناس عايزة تفتعل مشاكل حتى تشاهدنا نتشاجر مع بعضنا، وأنا فعلًا حتى الآن لا توجد أي مشكلة من ناحيتنا".

وأضاف الفنان ويجز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه موجود خارج مصر منذ شهرين، وبمجرد عودته إلى مصر سيذهب إلى نقابة الموسيقيين، نافيا ما يتردد بشأن وجود تكبر منه على النقابة، معقبا: "بقالي فترة كبيرة برة، واشتغلت في لندن واشتغلت في قطر".

وأعرب ويجز عن سعادته بتمثيله في مونديال قطر 2022، معقبا: "مبسوط إننا انطلبنا في حدث بهذا الحجم، وهذا لا يخصني فقط، بل هذا بعتبر دفعة لكل فنان عربي ومصري".

وتابع: "نقدم أعمال شكلها في غاية الروعة، وأعمال تشرف هذا الجيل، وتخرجه في شكل جيد".

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وائل لطفي

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