عفيفى: مصر أصبحت دولة مستقلة لا تتبع أى دولة أخرى

أوضح جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، دلالة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية الصينية، والقمة الأمريكية الأفريقية، قائلًا:"إنه منذ عام 2014 وُضعت استراتيجية واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تعود مصر إلى دورها الإقليمي ودورها القيادي والريادي في المنطقة وأيضاً دورها على مستوى العالم.

وأضاف عفيفي خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن العالم لا يعترف إلا بالقوة، ولا يعترف إلا بصاحب القرار، فكلما كان القرار وطني نابع من داخل الدولة التي كانت قوية وقادرة، فإن العالم كله يجب أن يحترمها.

وأوضح أن الاستراتيجية التي سارت عليها الدولة المصرية، هو قرار نابع ووطني، مؤكدًا أن مصر أصبحت دولة مستقلة لا تتبع أي دولة أخرى، لافتاً إلى أنه قبل ذلك كان يتم التدخل في العديد من الدول, مؤكدًا أن القرار المصري وواضح وصريح.