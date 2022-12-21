الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

زيلينسكي في البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

مع تهديد روسي شديد اللهجة من "عواقب غير متوقعة"،افاق العالم وحلف الناتو على أزمة تسلح جديدة ، قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش الأوكراني، منحة منظومة صواريخ باتريوت. 


.. ووفق المصادر، روسيا هددت بتدميرها إذا وصلت أوكرانيا، مع إثارة تساؤلات أمنيك: هل تغير صواريخ باتريوت الأمريكية مسار الحرب؟

جاء الكشف عبر شبكة (CNN)، عن استعدادات لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، غدا الأربعاء.

تتزامن الزيارة المفاجئة، مع نية الإدارة الأميركية والبنتاغون، الإعلان عن إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة تشمل أنظمة صواريخ "باتريوت"، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.


والزيارة، التي لم يتم الانتهاء من الإعداد لها، وظلت معلقة بشدة بسبب المخاوف الأمنية، ستكون أول زيارة لزيلنسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط.

ولفتت مصادر أخرى، إلى أن البيت الأبيض، التزم الصمت ورفض التعليق على الزيارة المحتملة أو عن إعلان بايدن بشأن المساعدات الأمنية الجديدة.

من جهتها، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي النواب على الحضور، الأربعاء، بسبب مخاوف من أن تكون القاعة خالية(...)، تحديدا مع إجازة أعياد الميلاد. 

التوقعات في الكونغرس، والنواب متباينة حول ترتيبات مفادها أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس، مع تحذيرت من أن: هذا قد لا يحدث بعد بسبب المخاوف الأمنية.

ونقلت الشبكة في تحليلها العاجل، انه لم تحصل من نانسي بيلوسي، على تأكيدات التقارير التي تفيد بأن زيلينسكي سيحضر إلى مبنى الكابيتول ، قائلة: "لا أعرف أن هذا سيحدث، نحن لا نعرف حتى الآن".

تزامنت هذه الأخبار مع منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، جوائز رسمية روسية، إلى حكام المناطق الأوكرانية الأربع بالوكالة، التي ضمتها روسيا في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أراضيها.


.. وايضا مع إعلان المملكة المتحدة تسريبات عسكرية كشفت عن صفقة عسكرية بين روسيا وإيران. 


عمليا، يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسعى لإحداث تغيرات في طبيعة الدعم الغربي، المعلن ومن حلف الناتو لمقدرات الحرب التي انهت شهرها العاشر، وسط تكهنات بأزمة طاقة ووقود في الشتاء، ما يؤثر على حياة الجيش الأوكراني وسكان المدن، في ظل انقطاع مصادر الطاقة والكهرباء. 
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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