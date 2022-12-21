تصرف بزيادة جديدة.. جدول مواعيد صرف المعاشات لشهر يناير 2023

يتسأل آلاف المواطنين في مختلف المحافطات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2022 كون تلك الفئة تعتمد بشكل أساسي على المعاش للوفاء بالالتزماتهم المادية والأسرية، وخلال التقرير التالي تقدم “الدستور” أخبار زيادة المعاشات وقيمة الزيادة، وجدول مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2023، وشروط الحصول على المعاشات الاستثنائية والمعاش الإضافي، وتصريحات رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية عن زيادة المعاشات، وشروط فتح حساب توفير المعاش في البنك.

جدول مواعيد صرف المعاشات لشهر يناير 2023

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف معاشات شهر يناير 2023، بالزيادة الجديدة، وتحدد موعد صرف معاشات يناير 2023 اعتبارًا يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023، مقسمة إلى 3 شرائح، ويصل عدد المستفيدين من المعاشات أكثر من 10.7 مليون مواطن كالآتي:

يومي الأحد والإثنين 1 و2 يناير 2023: صرف معاشات يناير للشريحة الأولي أقل من 1300 جنيه بعد الزيادة الاستثنائية عن معاشات ديسمبر.

يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير 2023، صرف المعاشات لشهر يناير للشريحة الثانية وهي التي تحصل على معاش أكبرمن 1300 جنيه وحتى 2300 جنيه بعد زيادة العلاوة الاستثنائية الشهرية.

يومي الخميس والجمعة 5 و6 يناير 2022، صرف معاشات يناير 2023 بالزيادة الجديدة للشريحة الثالثة وهي التي تحصل على معاش أكبرمن 2300 بعد الزيادة في معاشات ديسمبر.

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أخبار زيادة المعاشات.. تصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يناير 2023، ليصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته في شهر يناير 2023 هو مبلغ 1105 جنيهات، وليصل الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

وأشار رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية إلى أنه بداية من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمينات ليصبح 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، وسيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

ما هي أماكن صرف المعاشات؟

يتم صرف المعاشات عبر عدة منافذ، مع تحذيرات للذين لم يقوموا بتغيير بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة كما يلي:

منافذ مكاتب البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، منافذ فوري، كارت ميزة، البنوك، المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة أو بنك ناصر الاجتماعي.

وقررت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية واستبدال بطاقة صرف المعاشات البطاقة الزرقاء إلى بطاقة كارت ميزة، بدون أي مصروفات بداية من عام 2023.

فتح حسابات توفير المعاشات في البنوك

يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من حسابات التوفير في البنوك والتى تتيح حسابات توفير المعاشات، وأهمها البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك مصر كما يلي:

فتح حسابات توفير المعاش في البنك الاهلي المصري

يبدأ الحد الأدني لحساب توفير المعاش من ألف جنيه بعائد سنوي يصل إلى 5.25% ويتم صرف العائد شهريًا.

فتح حسابات توفير المعاشات من بنك مصر

تبلغ قيمة الحد الأدني لفتح الحساب في بنك مصر ألف جنيه بنسبة عائد يصل إلى 6%، ونسبة الفائدة متغيرة ويتم صرف العائد شهريًا.

فتح حسابات توفير المعاش من البنك الزراعي المصري

يمكن فتح حساب توفير في البنك الزراعي المصري بحد أدني ألف جنيه أيضًا وتصل نسبة الفائدة لـ 7% سنويا، ويتيح البنك إمكانية القرض بضمان حساب التوفير.

كيف تحصل على المعاش الإضافي؟

يُمكن الحصول على المعاش الإضافي وفق ما حدده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، من شروط الاستفادة من نظام المعاش الإضافي لصالح المؤمن عليه والقانون، ويجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وأن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، وذلك مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.