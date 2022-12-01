الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

تزايد معدل البحث عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 خاصة مع تبقي ساعات قليلة فقط على الموعد المحدد لصرف المعاشات والذي يكون اليوم الأول من كل شهر ومن المنتظر أن يبدأ صرف المعاشات الخميس 1 ديسمبر 2022.

 

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

ويتم صرف معاشات ديسمبر بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، مع الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء منذ نوفمبر الماضي والمقررة بزيادة استثنائية 300 جنيه لمجابهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وكذلك السوق المصري.

 

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2022 

ويمكن صرف المعاشات من خلال عدة طرق إما مكاتب البريد المصري أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال بنوك القرى والبنوك التجارية، مع مراعاة حساب الإجازات الأسبوعية الرسمية وهي الجمعة والسبت.

 

كذلك يمكن صرف المعاشات عن طريق  منافذ شركة فوري أو عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش. 

غدًا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر بالزيادة الاستثنائية

صرف مساعدات مالية عاجلة لـ 22 حالة بأسوان

«بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس» الأبرز.. نشاط «التضامن» اليوم

بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس

زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات

كان في نوفمبر الماضي قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتطبيق زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، وتم صرفها بداية من معاشات نوفمبر 2022.

 

وقدرت وزارة المالية الزيادة الجديدة بقيمة 32 مليار جنيه تُصرف شهريًا لأصحاب المعاشات دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، ويستفيد من هذه الزيادة الجديدة نحو 10.7 مليون مستحق من أصحاب المعاشات في مصر.

 

وتعتبر هذه الزيادة الاستثنائية هي الثانية من نوعها في عام واحد لأول مرة في تاريخ المعاشات، ففي أبريل الماضي تقرر صرف زيادة 13% لأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة أيضا والتحديات التي فرضتها الاعباء الاقتصادية العالمية.

زيادة استثنائية معاشات ديسمبر 2022 معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 صرف معاشات موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

كيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تحسين الإنتاج الزراعى؟.. خبراء يجيبون

موعد امتحان الترم الأول 2023 ونظام أسئلة الصفين الأول والثانى الثانوى

عم علياء عامر يكشف حقيقة ما كتبته قبل وفاتها: «عفيفة شريفة»

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 ديسمبر 2022

تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام عامل بالشروع فى قتل زوجته بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى