تزايد معدل البحث عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 خاصة مع تبقي ساعات قليلة فقط على الموعد المحدد لصرف المعاشات والذي يكون اليوم الأول من كل شهر ومن المنتظر أن يبدأ صرف المعاشات الخميس 1 ديسمبر 2022.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

ويتم صرف معاشات ديسمبر بداية من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، مع الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء منذ نوفمبر الماضي والمقررة بزيادة استثنائية 300 جنيه لمجابهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وكذلك السوق المصري.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2022

ويمكن صرف المعاشات من خلال عدة طرق إما مكاتب البريد المصري أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو من خلال بنوك القرى والبنوك التجارية، مع مراعاة حساب الإجازات الأسبوعية الرسمية وهي الجمعة والسبت.

كذلك يمكن صرف المعاشات عن طريق منافذ شركة فوري أو عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات

كان في نوفمبر الماضي قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتطبيق زيادة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة الناتج عن التداعيات الاقتصادية العالمية، وتم صرفها بداية من معاشات نوفمبر 2022.

وقدرت وزارة المالية الزيادة الجديدة بقيمة 32 مليار جنيه تُصرف شهريًا لأصحاب المعاشات دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، ويستفيد من هذه الزيادة الجديدة نحو 10.7 مليون مستحق من أصحاب المعاشات في مصر.

وتعتبر هذه الزيادة الاستثنائية هي الثانية من نوعها في عام واحد لأول مرة في تاريخ المعاشات، ففي أبريل الماضي تقرر صرف زيادة 13% لأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة أيضا والتحديات التي فرضتها الاعباء الاقتصادية العالمية.