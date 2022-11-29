«بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس» الأبرز.. نشاط «التضامن» اليوم
شهدت وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-
بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر، الخميس المقبل، بالمنحة الاستثنائية والتي قد تصل 300 جنيه من منافذ الصرف المختلفة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
https://www.dostor.org/4243937
البداية من الإسكندرية.. «مودة» ينفذ أولى معسكراته لأبناء المناطق المطورة
تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرحت الدكتورة رنده فارس، مدير مشروع مودة، بأن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينظم المعسكر الذى انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب من أبناء الأسمرات ١ و٢ وبشاير الخير ١ و٢ و٣ والضواحي وقرية الزرابي وهم من أبناء المناطق المطورة، حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعيين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبي التفاعُلي للمشروع.
https://www.dostor.org/4243763
تطور موازنة الدعم النقدى 2014 - 2022 بالمليار جنيه
يستعرض «الدستور» في الإنفوجراف التالي تطور موازنة الدعم النقدي 2014 - 2022 بالمليار جنيه.
3.70 مليار 2014 - 2015 عدد الأسر 1.795.000
9.5 مليار 2015 - 2016 عدد الأسر 2.452.046
12.20 مليار 2016 - 2017 عدد الأسر 3.443.335
16.80 مليار 2017 - 2018 عدد الأسر 3.627.549
17.56 مليار 2018 - 2019 عدد الأسر 3.118.426
18.50 مليار 2019- 2020 عدد الأسر 3.628.218
19 مليار 2020 - 2021 عدد الأسر 3.800.000
22.5 مليار 2021 - 2022 عدد الأسر 4.100.000
https://www.dostor.org/4243670