«بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس» الأبرز.. نشاط «التضامن» اليوم

شهدت وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر، الخميس المقبل، بالمنحة الاستثنائية والتي قد تصل 300 جنيه من منافذ الصرف المختلفة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

https://www.dostor.org/4243937



البداية من الإسكندرية.. «مودة» ينفذ أولى معسكراته لأبناء المناطق المطورة

تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرحت الدكتورة رنده فارس، مدير مشروع مودة، بأن المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينظم المعسكر الذى انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب من أبناء الأسمرات ١ و٢ وبشاير الخير ١ و٢ و٣ والضواحي وقرية الزرابي وهم من أبناء المناطق المطورة، حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعيين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبي التفاعُلي للمشروع.

https://www.dostor.org/4243763

تطور موازنة الدعم النقدى 2014 - 2022 بالمليار جنيه

يستعرض «الدستور» في الإنفوجراف التالي تطور موازنة الدعم النقدي 2014 - 2022 بالمليار جنيه.

3.70 مليار 2014 - 2015 عدد الأسر 1.795.000

9.5 مليار 2015 - 2016 عدد الأسر 2.452.046

12.20 مليار 2016 - 2017 عدد الأسر 3.443.335

16.80 مليار 2017 - 2018 عدد الأسر 3.627.549

17.56 مليار 2018 - 2019 عدد الأسر 3.118.426

18.50 مليار 2019- 2020 عدد الأسر 3.628.218

19 مليار 2020 - 2021 عدد الأسر 3.800.000

22.5 مليار 2021 - 2022 عدد الأسر 4.100.000

https://www.dostor.org/4243670