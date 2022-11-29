الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف معاشات ديسمبر الخميس

معاشات
معاشات
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تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات ديسمبر، الخميس المقبل، بالمنحة الاستثنائية والتي قد تصل 300 جنيه من منافذ الصرف المختلفة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تفاصيل صرف معاشات ديسمبر بالمنحة الاستثنائية

وأكدت هيئة التأمين أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا، من خلال ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ورفع الحدين الأدنى والأقصى

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بلغ في نوفمبر الجاري 10 ملايين و806 آلاف و163 مواطنا، يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا، مقارنة بـ10 ملايين مواطن و709 آلاف و635 خلال أكتوبر الماضي.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي فى تقرير حصل عليه «الدستور»، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 16 ألفا و286 منفذا، مقارنة 21 ألفا و231 منفذا خلال أكتوبر، وبلغ عدد المؤمن عليهم  14 مليونا و231 ألفا و404 أشخاص، مقارنة بـ14 مليونا و210 آلاف و92 شخصا.

الرقم التأمينى

وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط. ​

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، أشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه تتم معرفة الرقم التأميني عن طريق الموقع  أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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