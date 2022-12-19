الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023 ومرتبات ديسمبر 2022

معاشات
معاشات

يبدأ صرف معاشات شهر يناير كما هو معتاد في الأيام من بداية الشهر كما توضح وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن صرف معاشات المواطنين والذي يتعدى عددهم 10 ملايين مواطن، ويستمر صرف معاشات شهر يناير مع المنحة التي صرفته لهم الدولة وقيمتها 300 جنيه لمواجهة الغلاء، وتوضح الدستور في التقرير التالي موعد صرف معاشات يناير ومرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2023

يبدأ أصحاب المعاشات في صرفها بداية شهر شهر على النحو التالي: 
• الأحد والأثنين  1 و2 يناير : صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاش الأقل من 1000 جنيه.

• الثلاثاء والأربعاء  3 و4 يناير: صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاش فئة 1000 جنيه وحتى أقل من 2000.

• الخميس والجمعة  5 و6 يناير: صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاش الأكثر من 2000 جنيه.

جدول مرتبات شهر ديسمبر 2022 لموظفي الدولة

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ويصرف أصحاب المعاشات اموالهم عن طريق عدة منافذ سواء من البريد المصري أو البنوك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية وتهيب دائمًا وزارة التضامن الاجتماعي بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى حرصًا على صحة المواطنين لذا قامت بتقسيم صرف معاشات المواطنين وفقًا لشرائح محددة على عدة أيام .

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2022

يصرف العاملون في الدولة مرتبات ديسمبر في نهاية الشهر كما أوضحت وزارة المالية المسئولة عن تحديد موعد صرف مرتبات ديسمبر، ويبدأ صرف مرتبات ديسمبر اعتبارًا من يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 لبعض المصالح والهيئات والوزارات، ويستمر صرف مرتبات العاملين حتى يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في باقي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

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حيث يتم تقسيم صرف المرتبات بين الموظفين حسب الجهة التي يعملون بها حيث يتم الصرف لـ 33 جهة حكومية في كل يوم وتقوم الوزارة بصرف مرتبات باقي الجهات الأخري التي لم تصرف في اليومين السابقين خلال الفترة من 26 إلي 28 ديسمبر 2022.

ويتم صرف المتأخرات المستحقة العاملين في الحكومة خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر ولمدة 3 أيام، ويصرف الموظفون مرتباتهم بالزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم تطبيقها بدءا من نوفمبر الماضي لمواجهة الغلاء حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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