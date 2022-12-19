وزير الأوقاف يعلن موعد نتيجة مسابقة الأئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مسابقة الأئمة قد انتهت وستعلن النتيجة النهائية قبل الإعلان عن المسابقة الجديدة في نهاية يناير 2023.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات له، أنه بما يتعلق بمسابقة العمال فجار الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنقيح قوائم المتقدمين والتحقق من مؤهل المتقدم وعدم حصوله على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية المطلوبة وقت الإعلان، وذلك من خلال التنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا.

جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يوما حتى يتمكن الراغبون من التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022م، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفًا و 96 متقدمًا، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و618 متقدمًا، وذلك في المقابلات التي عقدت في الفترة من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر الماضي.

بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفًا و694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40 ألفًا و741 متقدمًا، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21 ألفا و881 متقدمًا.