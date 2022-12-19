الإثنين 19 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يعلن موعد نتيجة مسابقة الأئمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مسابقة الأئمة قد انتهت وستعلن النتيجة النهائية قبل الإعلان عن المسابقة الجديدة في نهاية يناير 2023.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات له، أنه بما يتعلق بمسابقة العمال فجار الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنقيح قوائم المتقدمين والتحقق من مؤهل المتقدم وعدم حصوله على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية المطلوبة وقت الإعلان، وذلك من خلال التنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج رسميًا.

جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يوما حتى يتمكن الراغبون من التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022م، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفًا و 96 متقدمًا، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و618 متقدمًا، وذلك في المقابلات التي عقدت في الفترة من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر الماضي.

بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفًا و694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40 ألفًا و741 متقدمًا، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21 ألفا و881 متقدمًا.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مسابقة الأئمة النتيجة النهائية الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث هام فى بداية العام

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

«هيرميس» تنجح في إتمام صفقة الطرح العام لـ«كابلات الرياض» بـ 1.4 مليار ريال

وزير التجارة: ارتفاع الصادرات إلى لبنان بنسبة 18%

مجلس الأهلى يشكل لجنة عليا استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية في المغرب

حدث ليلا| مصرع مهندس سقط من علو.. وربة منزل تقتل طفلة انتقاما من «ضرتها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المرتحل فى الألم

رشا عبدالمنعم

عرض «جوّه الصندوق» عمل للطفل «برّه الصندوق»

محمد العسيري

تعويذة الكتاب الدورى

د. منى حلمى

لا تدعو الفن "ملطشة" للمزاج الإخوانى السلفى

بسنت حسن

«ريمينى».. ملحمة إنسانية متكاملة تتوج عروض البانوراما الأوروبية

جمال-أسعد

توهم النصر والانتصار هزيمة

لواء. محسن الفحام

الاحتكار.. بين الشريعة والقانون

لواء.حمدى البطران

مكتباتنا العامة

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس التركى يهنئ اليهود بعيد «الحانوكا»: أنتم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو