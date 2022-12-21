أستاذ تخطيط يكشف أهمية مبادرة «سكن لكل المصريين» فى توفير وحدات سكنية لأهالى العشوائيات

أوضح الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع، قائلًا:"إن المبادرة تمر بمجموعة من المراحل، وصولاً إلى المرحلة الخاصة بمحدودي الدخل".

وأضاف إسلام رأفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن السكن يعتبر مسألة محورية في حياة كل إنسان مصرية وضرورة امتلاكه وحدة سكنية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تولي اهتماماً بالغاً بهذه القضية، بضرور تملك المواطن المصري مهما كانت إمكانياته لوحدة سكنية.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن المبادرات الرئاسية بدأت بتخطيط وحدات سكنية للعالقين في العشوائيات، لافتاً إلى أنه تم توفير العديد من المشاريع لهم، لتوفير معنى السكن لهم، حيث تتمثل فكرة السكن في حد ذاتها بأن الإنسان يكون عايش في مكان يسكن إليه ويكون مطمئنًا بوجوده فيه، وهو ما ينعكس على مواصفات الوحدات السكنية التي تهتم بها المبادرات الرئاسية بأن تكون متكاملة الخدمات والمرافق وأماكن يسهل الوصول إليها، وتنعم بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن.