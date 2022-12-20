الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. تأهل نيوكاسل وليستر وولفرههامبتون إلى ربع النهائي

نيوكاسل
نيوكاسل

تغلب ليستر سيتي على مضيفه ميلتون كينز دونز 3-0، اليوم الثلاثاء، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم. 

 

وتقدم ليستر سيتي عن طريق يوري تيلمانس في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 29. 

 

وفي الدقيقة 50 سجل جيمي فاردي الهدف الثالث لليستر سيتي. وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على ضيفه بورنموث 1 -0. 

 

وسجل أدم سميث لاعب بورنموث هدف المباراة الوحيد لصالح نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

 

 وتأهل فريقا ساوثهامبتون وولفرهامبتون لدور الثمانية، بعد فوزهما على كل من لينكولن وجلينجهام 2 -1 و2- 0 على الترتيب.

ليستر سيتي ليستر نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية وولفرهامبتون

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