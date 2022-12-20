«ليست والدته».. مَن التى احتضنت ميسى بعد صافرة التتويج بكأس العالم؟

أثارت سيدة جدلًا كبيرًا بعد إطلاق صافرة لقاء منتخبي الأرجنتين وفرنسا، بتتويج الأول بكأس العالم بعدما نزلت مسرعة إلى أرض ملعب لوسيل واحتضنت ليونيل ميسي قائد التانجو.

وظن العديد من الناس أنها والدة أسطورة المنتخب الأرجنتيني ميسي، لكن اتضح بعد ذلك أنها أنطونيا فارياس، واحدة من طاقم طباخي المنتخب الأرجنتيني.

وكانت متواجدة أيضًا مع المنتخب في كوبا أمريكا 2021 والفيناليمسيا 2022.

واختتمت أمس الأول منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بانتصار منتخب الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.



وقاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سجل 7 أهداف طوال مشوار البطولة، وبات أول لاعب في تاريخها يسجل في كل الأدوار بداية من المجموعات وحتى المباراة النهائية.