الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«ليست والدته».. مَن التى احتضنت ميسى بعد صافرة التتويج بكأس العالم؟

أنطونيا فارياس وميسي
أنطونيا فارياس وميسي

أثارت سيدة جدلًا كبيرًا بعد إطلاق صافرة لقاء منتخبي الأرجنتين وفرنسا، بتتويج الأول بكأس العالم بعدما نزلت مسرعة إلى أرض ملعب لوسيل واحتضنت ليونيل ميسي قائد التانجو.

وظن العديد من الناس أنها والدة أسطورة المنتخب الأرجنتيني ميسي، لكن اتضح بعد ذلك أنها أنطونيا فارياس، واحدة من طاقم طباخي المنتخب الأرجنتيني.

وكانت متواجدة أيضًا مع المنتخب في كوبا أمريكا 2021 والفيناليمسيا 2022.

واختتمت أمس الأول منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، بانتصار منتخب الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وقاد ليونيل ميسي المنتخب الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سجل 7 أهداف طوال مشوار البطولة، وبات أول لاعب في تاريخها يسجل في كل الأدوار بداية من المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ميسى ليونيل ميسى أنطونيا فارياس لوسيل كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023 في مصر

«فى حكم الميت».. تسجيل يكشف رأى بايدن فى الاتفاق النووى مع إيران

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

محمد الباز يعرّى الجميع: «لدينا نخبة خائنة تخفى الحقائق ليُقال عنهم مناضلون وثوار»

«قوي عاملة النواب» تناقش طلب إحاطة حول مصير العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية

5 يناير «سينما زاوية» تبدأ عرض أفلام خيرى بشارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية