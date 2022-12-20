فيريرا: الزمالك لا بد أن يقاتل من أجل النقاط الثلاث والجزيرى سيعود لمستواه

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه ليس في أفضل حالاته بالرغم من الفوز الكبير الذي تحقق على حرس الحدود برباعية في مباراة اليوم بالدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق ضم لاعبين جددًا، ويقدم أحيانًا مستويات مميزة، وأحيانًا الفريق يفوز دون معاناة، ولا يزال أمامنا بعض الوقت كي نصل للمستوى الذي نريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب".

وأضاف المدير الفني: "نحرص على اتباع سياسة تدوير اللاعبين في ظل تسلسل وضغط مباريات الفريق في المسابقة، والجهاز الفني يحرص على عمل استشفاء جيد للاعبين كي نستطيع المواصلة في المنافسة، والفارق بين الزمالك وقمة الدوري نقطتان".

واستكمل: "مباراة اليوم لا ترضيني، ونحن فزنا في 6 مباريات وتعادلنا في مباراتين، واللاعبون لا بد أن يدركوا أن الزمالك لا بد أن يقاتل طوال اللقاء ولا يوجد أي فرق بين اللاعبين الجدد والمصابين والسابقين".

وأكد المدير الفني: "أسعى للوصول لأفضل طريقة ممكنة، استفدنا في لقاء اليوم من تقدم حرس الحدود بالملعب".

وعلق على طلب إمام عاشور تسديد ركلة الجزاء في نهاية المباراة قائلًا: "الكل كان يريد تسديد ركلة الجزاء وأنا نفسي كنت أرغب في تسديدها، لأن النتيجة كانت تقدم الزمالك بثلاثية، وسيكون هناك وقت يسدد فيه إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، والجميع لديه طموح تسديد ركلة الجزاء لأن المباراة كانت انتهت".

وأضاف فيريرا: "إذا كانت هناك ركلة جزاء وسددها لاعب آخر ستسأل الجماهير عن سر عدم تسديد أحمد مصطفى "زيزو" لها، وهناك ترتيب متفق عليه في الفريق".

وقال جوسفالدو فيريرا: "نمتلك ثلاثة مهاجمين حاليًا وفي الموسم الماضي كان لدينا مهاجم واحد فقط، الآن لدينا يوسف حسن لاعب صغير ولديه مقومات قوية ولكن يحتاج للخبرات، والجزيري سيستعيد مستواه بعد كأس العالم، وسامسون أكينولا عائد من الإصابة".

وتابع فيريرا قائلًا: "هناك بعض المدربين يحتاجون لاعبين كثيرين ولكن أنا مقتنع بالمجموعة المتواجدة معي، ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي يواصلان التأهيل مع الجهاز الطبي والأخير من سيحسم عودتهم للتدريبات".

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.