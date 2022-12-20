الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عبدالمنعم الجمل: التمويل ضرورة لنقابات عمال مصر لتحسين الحالة الاجتماعية والصحية

جانب من الصالون
جانب من الصالون

قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابات يجب أن يكون لها تمويل لتحسين الظروف الاجتماعية والصحية، والدولة تمر الآن بظروف وأزمات استثنائية؛ بسبب الأزمات والظروف الاقتصادية العالمية، ولكن العمال لهم حقوق وهناك تحديات كثيرة تواجههم.

وأكد الجمل، أنه لا يوجد تنظيم عمالي مستقل وآخر حكومي، والكل يعمل لصالح العمال، متابعًا: لا يوجد صراع والتمويل ضرورة للنقابات لأن الكثير أجورهم غير عادلة، وتمت مخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء لدعم وتمويل التنظيمات النقابية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التحديات التى تواجه النقابات العمالية"، والذي ناقش عددًا من المحاور أبرزها، أزمة التمويل والاشتراكات، وعودة العمالة المصرية للريادة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النقابات العمالية التحديات الحوار الوطنى نقابات عمال مصر

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