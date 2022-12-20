الكشف على 2045 مواطناً في قافلة طبية مجانية بقرية بغداد بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة تحت قيادة الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية بغداد على مدار يومين وتم خلالها الكشف على 2045 مواطنًا مجانا من خلال وجود 12 عيادة وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة: "الباطنة 323 حالة - الأطفال 548 حالة - الجراحة 189 حالة - العظام 253 حالة - النساء 129 حالة - تنظيم الأسرة 29 حالة - القلب 102 حالة - الأسنان 108 حالة - الرمد 171 حالة - الجلدية 193 حالة".

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وكذلك جهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.