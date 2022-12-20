الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرصاد» تكشف خريطة أمطار أول أسبوع في فصل الشتاء

طقس
طقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الأمطار المتوقع سقوطها على كافة الأنحاء، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى الأثنين 26 ديسمبر 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات الليل والنهار.

وفيما يلي خريطة الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع:

الأربعاء 21 ديسمبر 2022:

  • فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .
  • فرص سقوط الأمطار على جنوب الوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة جنوب سيناء (حلايب-شلاتين ) على فترات متقطعة، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .
  • نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
  • تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:

  • القاهرة والوجه البحرى 20-14
  • السواحل الشمالية 19-15
  • جنوب سيناء 24-15
  • شمال الصعيد 21-9
  • جنوب الصعيد 25-12

يوم الخميس 22 ديسمبر 2022:

  • فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .
  • فرص سقوط الأمطار على جنوب الوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة جنوب سيناء (حلايب-شلاتين ) على فترات متقطعة، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .
  • نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
  • تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس

  • القاهرة والوجه البحرى 19-13
  • السواحل الشمالية 18-14
  • جنوب سيناء 22-16
  • شمال الصعيد 20-8
  • جنوب الصعيد 21-10

الجمعة 23 ديسمبر 2022:

  • فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
  • نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
  • تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:

  • القاهرة والوجه البحرى 19-13
  • السواحل الشمالية 18-14
  • جنوب سيناء 22-16
  • شمال الصعيد 20-8
  • جنوب الصعيد 21-10

يوم السبت 24 ديسمبر 2022:

  • فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
  • نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .
  • تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:

  • القاهرة والوجه البحرى 19-13
  • السواحل الشمالية 18-14
  • جنوب سيناء 22-16
  • شمال الصعيد 20-8
  • جنوب الصعيد 21-10

يوم الأحد والاثنين 26 ديسمبر 2022 :

  • نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

درجات الحرارة المتوقعة يومي الأحد والأثنين:

  • القاهرة والوجه البحرى 20-13
  • السواحل الشمالية 19-14
  • جنوب سيناء 22-16
  • شمال الصعيد 21-8
  • جنوب الصعيد 23-10
الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الامطار درجات الحرارة الهيئة العامة للارصاد الشتاء طقس حالة الطقس

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