الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بقنا

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى قنا الجامعي، 7 أشخاص أصيبوا اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بالطريق الصحراوى أمام قرية الطويرات .

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سارة ميكروباص وملاكى بالطريق الصحراوي أمام قرية الطويرات في قنا، وأسفر الحادث عن إصابة محمد كريم محمد 50 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وتفاحه عبدالرحمن على، 50 عاما، بجرح قطعى بالوجه.

كما أسفر الحادث عن إصابة عاصم محمد جادالمولى، 41 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد امبارك محمد، 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم،  و عرفة سعد سليمان، 30 عاما، اشتباه كسر بالفك بالسفلى، ومحمود سعيد حامد، 21 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، و فرج جبر جادالنوبي، 43 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

الجهات المختصة الطريق الصحراوي سيارتين ميكروباص وملاكي سيارتين ميكروباص حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى مستشفي قنا الجامعي مصابين فى حادث محضر بالواقعة

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