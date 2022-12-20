شيكابالا يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى

واصل الزمالك تقدمه على حرس الحدود محرزًا الهدف الثالث، في اللقاء المقام بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

هدف الزمالك الثالث أحرزه شيكابالا في الدقيقة 78 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، باغتت حارس الحرس محمد فوزي وتسكن شباكه.

الهدف الثاني للأبيض سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 55، بعدما انفرد بمرمى حرس الحدود وسجل الكرة على يمينه.

الزمالك سيطر على مجريات الشوط وسط تراجع من حرس الحدود ومحاولات على استحياء.

تشكيل حرس الحدود لمواجهة الزمالك بدوري الأندية المحترفة

حراسة المرمى: محمد السيد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض ومحمود بن والي، وإسلام عبدالله وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فليكس، ومصطفى صبحي ومصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد ممدوح ووجيه عبدالحكيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان وأحمد داوودا، وخالد سامي وأحمد أيمن، وحامد الجابري ومدحت فقوسة، وغريب ياسر وأبوجودة، وإيمانويل.

أما تشكيل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا كان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عودة.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد-أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبدالرازق" شيكابالا" وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

يقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود ناجي حكما للساحة، وشريف محمد عبدالله حكما مساعدا أولا، ومحمود عبدالسميع حكما مساعدا ثانيا، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، ومحمد عباس حكم تقنية فيديو، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد تقنية فيديو.