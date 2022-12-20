بعد نجاح COP 27 وكأس العالم.. ماكرون يشيد بتحول المنطقة إلى بؤرة دبلوماسية

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، قطر والرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة مونديال كأس العالم ومؤتمر COP 27.

وقال ماكرون، في قمة بغداد 2 في الأردن: "فيما نختتم بطولة كأس العالم التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي والتي أقيمت في قطر، أهنئهم".

وأكد ماكرون في إشارة إلى مؤتمر المناخ COP 27: "أهنئ صديقي الرئيس السيسي، لأن شرم الشيخ نجحت في التقريب بين العالم وحل جزء من قضية الخسائر والأضرار التي كانت أساسية للغاية".

وأضاف أن "مؤتمر الأطراف القادم سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على مدى تحول المنطقة إلى بؤرة دبلوماسية".

البيان الختامي للقمة

فيما أكد المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها، وكذلك أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وخاصة في مجالات الربط الكهربائي والنقل وغيرها من المشاريع الإقليمية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية وبناء الجسور مع الأسواق العالمية بما ينعكس إيجابًا على المنطقة.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المؤتمر في دورته الثانية الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، الثلاثاء، حيث أكد البيان دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة.