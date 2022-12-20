الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد نجاح COP 27 وكأس العالم.. ماكرون يشيد بتحول المنطقة إلى بؤرة دبلوماسية

ماكرون
ماكرون

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، قطر والرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة مونديال كأس العالم ومؤتمر COP 27.

وقال ماكرون، في قمة بغداد 2 في الأردن: "فيما نختتم بطولة كأس العالم التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي والتي أقيمت في قطر، أهنئهم".

وأكد ماكرون في إشارة إلى مؤتمر المناخ COP 27: "أهنئ صديقي الرئيس السيسي، لأن شرم الشيخ نجحت في التقريب بين العالم وحل جزء من قضية الخسائر والأضرار التي كانت أساسية للغاية".

وأضاف أن "مؤتمر الأطراف القادم سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يدل على مدى تحول المنطقة إلى بؤرة دبلوماسية".

البيان الختامي للقمة

فيما أكد المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها، وكذلك أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وخاصة في مجالات الربط الكهربائي والنقل وغيرها من المشاريع الإقليمية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية وبناء الجسور مع الأسواق العالمية بما ينعكس إيجابًا على المنطقة.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المؤتمر في دورته الثانية الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، الثلاثاء، حيث أكد البيان دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة.

إيمانويل ماكرون قطر السيسي مونديال كاس العالم COP27 كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

الكهرباء: إجمالي قدرات الطاقات المتجددة تبلغ 10,008 جيجاوات

«الدستور» تكشف ما يحدث فى السوق الموازية للدولار

شيكابالا يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام حرس الحدود فى الدورى

«المصرية لنقل الكهرباء» تكشف عن خطوات تقليل نسب الفقد فى الشبكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

صور

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية