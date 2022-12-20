مدير مكتبة الإسكندرية يتسلم تكريم قمة اللغة العربية بأبوظبي

كرمت قمة اللغة العربية في دورتها الأولى والمقامة في منارة السعديات بأبوظبي مكتبة الإسكندرية باعتبارها شخصية القمة لهذا العام، وذلك لما تقدمه المكتبة للثقافة العربية والعالمية.

وقامت الدكتورة نوره الكعبي؛ وزيرة الثقافة والسياحة الإماراتية، والدكتور علي بن تميم؛ رئيس مركز اللغة العربية بأبوظبي، بتسليم درع القمة لمكتبة الإسكندرية ممثلة في الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وجاء هذا التكريم في احتفالية تدشين الدورة الأولى لقمة اللغة العربية.

وسبق التكريم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مكتبة الإسكندرية الجديدة، ودورها كمركز إشعاع ثقافي مصري وعربي وعالمي. وعن دورها كمركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.

وأعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية عن سعادته لحصول مكتبة الاسكندرية على هذا التكريم في الدورة الأولى للقمة، وقال إنها كانت مفاجأة سارة لمكتبة الإسكندرية، وأوضح أن الجهود المبذولة داخل مؤسسة مكتبة الاسكندرية هي جهود الزملاء العاملين والمتعاملين بها، وأكد عن رسالة المكتبة في كونها مركز تنويري، ونافذة مصر على العالم والعالم على مصر.