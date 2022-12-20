الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف ثان لـ«زيزو»

ضاعف الزمالك تقدمه على حرس الحدود بالهدف الثاني، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الهدف الثاني للأبيض سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 55، بعدما انفرد بمرمى حارس الحدود وسجل الكرة على يمينه.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط وسط تراجع من حرس الحدود ومحاولات على استحياء.

هدف الشوط الوحيد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 15 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد فوزي.

وكاد حرس الحدود يتعادل في الدقيقة الأخيرة من انفراد مؤمن عوض الذي وضع الكرة من فوق محمد عواد، لكنها مرت بجواره بعد تمريرة رائعة من مصطفى زيكو.

تشكيل حرس الحدود لمواجهة الزمالك بدوري الأندية المحترفة

حراسة المرمى: محمد السيد فوزي.

خط الدفاع: مؤمن عوض ومحمود بن والي، وإسلام عبدالله وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال وأحمد فليكس، ومصطفى صبحي ومصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد ممدوح ووجيه عبدالحكيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد شعبان وأحمد داوودا، وخالد سامي وأحمد أيمن، وحامد الجابري ومدحت فقوسة، وغريب ياسر وأبوجودة، وإيمانويل.

أما تشكيل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا فكان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عودة.

خط الدفاع: محمد عبدالغني- مصطفى الزناري- حسام عبدالمجيد-أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبدالرازق" شيكابالا" وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف حسن وسامسون أكينولا.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمود ناجي حكما للساحة، وشريف محمد عبدالله حكم مساعد أول، ومحمود عبدالسميع حكم مساعد ثاني، وإبراهيم محجوب حكما رابعا، ومحمد عباس حكم تقنية فيديو، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد تقنية فيديو.