الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن عام لعامل بتهمة الاعتداء على 3 فتيات بمنطقة الزمالك

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة عام في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات أثناء سيرهن في منطقة الزمالك في القاهرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل ، وأمانة سر محمد لاشين وعبد الله أبو ضيف، وإيهاب شكرى.

وتعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من 3 فتيات أفادوا فيه بتعرضهم لاعتداء على يد عامل كان يسير خلفهم في أحد شوارع منطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم القبض عليه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أفادوا، بقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهم أثناء سيرهم في الشارع، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة قصر النيل وعرضه على النيابة العامة.

وبمواجهة الفتيات بالمتهم في النيابة العامة، تعرفوا عليه واتهموه بهتك عرضهم أثناء سيرهم في الشارع، بينما أنكر المتهم ارتكابه للواقعة لتأمر النيابة بحجز المتهم على ذمة التحريات، حيث استمعت النيابة لأقوال ضابط التحريات الذى أكد صحة أقوال المجنى عليهم، وأن المتهم تعمد هتك عرض الفتيات أثناء سيرهم في الشارع بمنطقة الزمالك في القاهرة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكما حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنة، وألزمته بالمصروفات عما نسب إليه.  

السجن لمدة سنة المستشار عبد الحميد همام بهتك عرض 3 فتيات بهتك عرض هتك عرض الفتيات جنايات القاهرة

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