الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خطف عامل في منظمة أطباء بلا حدود في مالي

أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود

خُطف عامل في منظمة أطباء بلا حدود الخيرية ومقرها فرنسا، في شمال مالي الذي يشهد تمردا، حسبما أعلنت الشرطة ومسؤول محلي الثلاثاء.
وقال المصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن مسلحين خطفوا العامل في ساعة مبكرة الإثنين في غاو، كبرى بلدات المنطقة. وأكد مسؤول محلي الواقعة.
وأوضح المصدر في الشرطة أن المخطوف مواطن من دولة إفريقية، بينما قال مسؤول آخر في الشرطة إنه يعمل في القسم اللوجستي في منظمة أطباء بلا حدود.
ولم يكن لدى المنظمة تعليق فوري لدى اتصال وكالة فرانس برس بها.
تواجه مالي، إحدى أفقر دول العالم، تمردا جهاديا منذ عقد امتد إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
وفي الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل، لقي آلاف المدنيين والجنود والشرطة مصرعهم وفر أكثر من مليوني شخص من ديارهم.
وعمليات الخطف في مالي قد تعود لأسباب مختلفة تراوح من العقيدة إلى الجريمة، وبعض المخطوفين قد يُطلق سراحهم مقابل فدية.

اطباء بلا حدود فرنسا مالي تمردا مسلحين

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وائل لطفي

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