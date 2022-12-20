«حياة كريمة» بالفيوم تعقد الحوار المجتمعى السابع بقرية العزب

عقدت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، جلسة الحوار المجتمعي السابعة بقرية العزب مركز الفيوم، لسماع ومناقشة اقتراحات المواطنين من قرية العزب، جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، وعصام محمد منسق حياة كريمة، ومحمد راضى مساعد رئيس مدينة الفيوم للقرى، وجمال فتحى عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية بالعزب، وتم التنظيم وإدارة الحوار من خلال متطوعي المؤسسة بمحافظة الفيوم، وحشد كبير من أهالي قرى مركز الفيوم .

بدأ الحوار المجتمعى بكلمة محمد راضى مساعد رئيس مدينة الفيوم للقرى، ثم تلاها كلمة الدكتور عماد عادل المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم حيث قام بالترحيب بالحضور من المواطنين والجهات التنفيذيه، والمسئولين عن قرية العزب وتوابعها - مركز الفيوم، وقام بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة، ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدى حرص المبادرة على مبدأ (الاستدامة) فى تنفيذ جميع المشروعات بكفاءة وفاعلية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين، والتعريف بمظلة الحماية الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين .

وتم عرض المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والإطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز الفيوم (قرية العزب وتوابعها) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقا لكل مشروع.