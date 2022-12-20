الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

من هو الفنان الراحل كمال سليمان؟

كمال سليمان
كمال سليمان

رحل عن عالمنا اليوم الفنان كمال سليمان بهولندا خارج مصر حيث كان يعيش هناك خلال السنوات الأاربعة الماضية رفقة زوجته الهولندية.

وأعلن الفنان أيمن عزب الخبر حيث كتب عزب عبر "فيسبوك":“أنعي ببالغ الحزن والأسى الزميل الفنان كمال سليمان كم كنت فنانا وإنسانا راقيا  ونقي القلب . الله يرحمك ويحسن اليك ويجعل مثواك الجنة” ويبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن من هو الفنان كمال سليمان

من هو الفنان كمال سليمان

الفنان كمال سليمان من الفنانين أصحاب الإطلالة الخفيفة أحبه الجمهور في الكثير من الأدوار، كانت بداية خطواته الفنية فى مطلع الثمانينيات من خلال أدوار ثانوية صغيرة للغاية وفي نهاية التسعينيات،  شارك في عدد من المسلسلات منها “جمهورية زفتى” واستمر في تقديم الأعمال فقدم الحرافيش وحدائق الشيطان وفرعون وغيرها.

ويعتبر من إهم أدوراه دوره في فيلم ولاد العم مع الفنان كريم عبد العزيز عام 2009 من خلال المصري الذي  يساعد كريم عبد العزيز بالأراضي المحتلة لإعادة منى زكي ونجليها ويصاب في العملية.

أعمال الفنان كمال سليمان

وخلال مشواره الفني قدم 110 عملا كان آخرها مسلسل “أرض النفاق” مع الفنان محمد هنيدي عام 2018، كما قدم دور وزير الداخلية في فيلم جواب اعتقال عام 2017 مع محمد رمضان، وقدم دور سيد السن في مسلسل “وش تاني” مع الفنان كريم عبد العزيز ودور مهدي عصفور في مسلسل “حق ميت” مع الفنان حسن الرداد.

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ومن أعماله دور إبراهيم عناني ضابط أمن الدولة ف يمسلسل أهخت تريز وقدم ضابط شرطة في مسلسل “إحنا الطلبة” ودور صالح في فيلم “صرخة نملة” كما شارك في مسلسل “مبروك أبو العلمين حمودة مع محمد هنيدي وقدم دور أحمد فتح الله في مسلسل ”الجماعة" وغيرها من ألأعمال المختلفة.

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