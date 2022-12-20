«التعليم» تعقد تدريبات لموجهي المواد على أساليب صياغة الأسئلة للمرحلة الثانوية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات لموجهي المواد التعليمية ومسؤولي التدريب والمشرفين على التدريب بالمديريات التعليمية، على أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتهدف التدريبات إلى بناء قدرات المشاركين في إعداد المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم في المواد الدراسية المختلفة، والتمييز بين المستويات المعرفية، وتحديد معايير بناء المفردات الاختبارية في المواد المختلفة، وتطبيق خطوات إعداد المفردات الاختبارية في ضوء منظومة التقويم الحديثة، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص.

وشملت موضوعات البرنامج التدريبي، نواتج التعلم لدى المتعلم، وتصنيف نواتج التعلم، ومستويات نواتج التعلم المعرفية، وبناء المفردات الاختبارية ومعايير جودتها، وإنتاج مفردات اختبارية في المواد الدراسية المختلفة في مادة التخصص في ضوء معايير الجودة.

واستهدفت التدريبات، موجهي المواد الدراسية "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، باقي اللغات، الرياضيات البحتة والتطبيقية، الفلسفة والمنطق، والكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، والدراسات الاجتماعية".

يذكر أنه تم إجراء التدريب على 3 مراحل شملت (الأولى 378 موجه بكل مديرية، و27 مسؤول تدريب، و10 مشرفين على التدريب)، بينما شملت الثانية موجهي المواد التعليمية المستهدفة بالمديريات التعليمية بكل محافظة، كما شملت المرحلة الثالثة معلمي المواد التعليمية المستهدفة بالمدارس الثانوية العامة بكل محافظة.

وأرسلت الوزارة خطابًا لمديري المديريات بشأن آليات عقد الامتحانات ومقرر لها أن تكون في الفترة من 14 إلى 26 يناير 2023.

ونص الخطاب على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.