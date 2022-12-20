الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بـ«علوم طنطا»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة طنطا تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  والذى يستمر على مدار يومين وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية و الدكتور يحيى محمود وكيل الكلية والدكتور أحمد عنبر رئيس قسم الرياضيات وبحضور وكلاء الكلية وعدد من أساتذة الرياضيات بالجامعات المصرية المختلفة وأعضاء جمعية الرياضيات العلمية وعمداء كلية العلوم السابقين.

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أكد الدكتور كمال عكاشة، في كلمته، على أهمية المؤتمر باعتباره فرصة هائلة، لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد، موضحاً أن للرياضيات أهمية قصوى فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا على أهمية البحث العلمى والدور الذى يلعبه فى تقدم الجامعات مشيدا بالدور الكبير والفعال لكلية العلوم فى عقد المؤتمرات ونشر الأبحاث العلمية وهذا بدوره كان له عظيم الأثر فى تقدم مركز الجامعة فى التصنيفات الدولية، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنياً لهم تحقيق النجاح والتميز والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.

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وأشار الدكتور طارق مصطفى، عميد الكلية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات في مجالات الرياضيات، التي تتراوح بين الرياضيات البحتة والتطبيقية، والاحتمالات، والإحصاء، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عنبر، رئيس قسم الرياضيات ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتضمن مناقشة 82 بحثا ، 20 محاضرة علمية  فى عدد من الموضوعات منها الجبر، ونظرية الكم، والهندسة التفاضلية، والإحصاء، ونظام المعلومات، والمعلومات الحيوية، والتحليل الوظيفي والمعقد، والرياضيات البيولوجية، والرياضيات المالية، والنمذجة الرياضية، وعلم الهندسة الرياضية، وغيرها كما يتضمن المؤتمر عقد محاضرات علمية على مدار 3 أيام، يحاضربها أساتذة من الجامعات المصرية والأجنبية.

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انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والأحصاء وتكنولوجيا المعلومات ب علوم طنطا اقتصاد المصري الاقتصاد المصرى التصنيفات الدولية الجامعات المصرية الدراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولى الثالث دراسات العليا والبحوث فاعليات المؤتمر الدولي

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