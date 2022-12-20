يسرا تتأهب لماراثون دراما رمضان بـ «حمدا لله على السلامة»

تبدأ النجمة يسرا خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "حمدا لله على السلامة" الذي تخوض به المارثون الرمضانى 2023، وتقدمه بطابع مختلف.

تفاصيل “حمدا لله على السلامة”

المسلسل الجديد يتسم بالطابع الاجتماعي الكوميدي، يقدم كثير من الموضوعات حول إحدى الأسر التى سافر بعض أفرادها للعمل أو للفسحة وما يترتب على هذا السفر.

أبطال المسلسل

اختارت النجمة يسرا عددا كبيرا من الشباب، للمرة الأولى، بالإضافة إلى النجوم شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، للمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذو الفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابي بالدرجة الأولى.

وحددت يسرا أن يكون المسلسل من 30 حلقة،ويتم الانتهاء من تصويره فى الأيام الأولى من شهر رمضان .

وقالت النجمة في لقائها مع برنامج "سينماتك" المذاع على قناة “إس بي سي” السعودية؛ أن نيللي كريم هي من اختارت أسم "حمدالله عالسلامة" بعد مكالمة هاتفية دارت بينهما.

وعن ردها على الانتقادات التي توجه للفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أنه إذا كان الاهتمام فقط بالأخر فمن المستحيل أن تحقق شيء في حياتك، لابد من التركيز على ما نريده، واحترام العمل.