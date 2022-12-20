الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رصف شارع المحطة في صدفا ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

رصف شوارع
رصف شوارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

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وأوضح اللواء عصام سعد إلى الأثر الكبير الذي يحدثه رصف الطرق في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى لتيسير حركة المرور وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل قراهم ومراكزهم.

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وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لأعمال الرصف لمتابعة الأعمال ومراحل التنفيذ حتى نهو الأعمال من الخطة الموضوعة لتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية وإعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

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وأوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا إنه تم رصف شارع المحطة بجوار خط السكة الحديد حتى شارع مساكن الصيانة وشركة مياه الشرب منطقة صدفا لتسهيل النقل والسير والانتقال لدى المواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

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وأضاف إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية والعمل على الحد من الكثافة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مضيفاً إنه جاري استكمال رصف عدد من الطرق بمركز صدفا وفقاً للجدول الزمني والاشتراطات الفنية المقررة.

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إعادة المظهر الحضاري الخدمات المقدمة للمواطنين الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطرق الداخلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة والتجميل

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وائل لطفي

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رصف شارع المحطة في صدفا ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

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